ITW Lassi Tuovi : « La fin avec Strasbourg a été très douloureuse mais j’ai beaucoup appris »

EuroLeague - Entraîneur de la SIG Strasbourg entre 2020 et 2022, Lassi Tuovi est redevenu assistant-coach cette saison. Le jeune technicien finlandais épaule désormais... Luca Banchi, soit l'homme qui lui a succédé sur le banc de la SIG la saison dernière, à la Virtus Bologne. Après la victoire italienne à Villeurbanne vendredi lors de la 5e journée de l'EuroLeague, il nous a accordé une interview.

J’ai eu un été très occupé avec l’équipe nationale (de Finlande), et la Coupe du Monde au bout du compte. De fait, je n’étais pas totalement séduit par les possibilités que j’avais à ma disposition, il n’y avait pas vraiment la bonne opportunité pour moi. Mais vu qu’il n’y a qu’une seule fenêtre internationale cette saison, ma fédération me soutenait si je voulais retravailler en club.

À part votre casquette de sélectionneur de la Finlande, vous sortez pratiquement d’une année complète sans emploi. Comment l’avez-vous occupé ? On ne peut qu’apprendre de ses erreurs. Et j’en ai fait des tonnes ! Surtout que le terrain a parlé : l’équipe était de qualité,, et on aurait pu y arriver. J’ai une liste longue comme le bras de choses que j’aurais pu faire différemment mais d’un côté, ça fait partie du métier. Parfois, vous prenez de mauvaises décisions, vous les corrigez de la mauvaise façon et rien ne fonctionne. headtopics.com

Il est cocasse de voir que vous travaillez désormais avec Luca Banchi, le coach qui vous a remplacé à Strasbourg. Avez-vous discuté de la saison dernière, des choses qu’il a réussi à mettre en place pour sauver l’année de la SIG ?

C’est le business. Des joueurs peuvent aussi se retrouver dans la même situation. Bien sûr, en tant que coach, on parle beaucoup, notamment de notre expérience de la saison dernière car c’est une manière d’apprendre. Mais on s’était déjà vu avant. Avec la Finlande, on a affronté la Lettonie à deux reprises cet été. Après, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de la saison dernière. headtopics.com

