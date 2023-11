Italie : une «mama» désespérée convainc la justice d’expulser ses fils de 40 et 42 ans

À Pavie, ville italienne située dans la région de Lombardie, une mère a obtenu lundi 30 octobre de la justice italienne que ses deux fils de 40 et 42 ans soient expulsés du domicile familial, d’après les informations du journal italien La Provincia Pavese , reprises par Le Parisien .

Après avoir soutenu ses enfants lors d’une période difficile pendant laquelle ils peinaient à trouver du travail, elle s’est étonné qu’ils ne quittent pas le domicile une fois qu’ils aient trouvé un emploi stable. Considérant que cette femme n’était plus tenue d’une «obligation d’entretien» envers ses enfants en raison de leur âge, la justice italienne leur a ordonné de quitter la résidence familiale d’ici au 18 décembre.

