Israël qualifie 'd'infamie' la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU réclamant une 'trêve humanitaire immédiate' sans mentionner le Hamas

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Israël qualifie "d'infamie" la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU réclamant une "trêve humanitaire immédiate" sans mentionner le HamasBombardements à Gaza: "On est condamné à assister à un sacrifice assumé et organisé de milliers de civils", pour Claire Magone (directrice générale de l'ONG Médecins Sans Frontières)"Nous ne faisons qu'attendre la prochaine bombe qui arrivera": Les habitants d'Ashkelon, ville située à proximité de la bande de Gaza, craignent de nouveaux tirs de roquettes pendant la nuitOpérations terrestres étendues à Gaza: "Le résultat sera une catastrophe humanitaire aux proportions désastreuses pour les années à venir" , estime le ministre des Affaires étrangères de JordanieBombardements à Gaza: "On a perdu le contact avec nos équipes", indique Olivier Routeau (directeur des opérations de l’ONG Première Urgence Internationale)Manifestations pro-palestiniennes interdites: "Si ce sont des manifestations pour l'apologie du terrorisme ou pour la haine contre les juifs, c'est raisonnable de les interdire", estime Raphaël Morav (ambassadeur d'Israël en France)Raphaël Morav, ambassadeur et chargé d'Affaires d'Israël en France: "Quand on parle de questions humanitaires, il ne faut pas oublier que 229 otages sont détenus par le Hamas"Raphaël Morav (ambassadeur d'Israël en France): "L'opération militaire prend du temps parce qu'elle doit être très précise"Bombardements à Gaza: "C'est ce qu'on attend depuis 21 jours, c'est la riposte israélienne aux atrocités qu'on a eu le 7 octobre", pour Raphaël Morav (ambassadeur, chargé d’Affaires d'Israël en France)Daniel Hagari (porte-parole de l'armée israélienne): "L'armée de l'air frappe des installations terroristes de manière très significative"Opérations terrestres élargies à Gaza: "Israël dispose d'un avantage tactique important" pour "frapper de nuit", explique le général Jérôme Pellistrandi

France Actualités

Israël-Hamas: l'Assemblée générale de l'ONU se prononce pour une 'trêve humanitaire immédiate'La résolution non contraignante, critiquée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas, a été votée par une grande majorité des membres de l'ONU.

Assemblée Nationale : Un débat houleux sur la guerre entre le Hamas et IsraëlToute l'actualité de la journée et de la semaine analysée et remise en perspective par Pierre de Vilno, les journalistes de la rédaction d'Europe 1, mais aussi les invités.

Guerre Israël-Hamas : Tsahal continue de préparer l'offensive terrestre contre le Hamas«Nous préparons une incursion terrestre», a déclaré mercredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En attendant cette opération, promise à maintes reprises, l'armée israélienne bombarde sans relâche Gaza.

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête.

Guerre Israël-Hamas : l'ONU « préoccupée que des crimes de guerre soient commis »Gaza a un besoin urgent d'aide humanitaire « significative et continue », a rappelé Philippe Lazzarini, le directeur de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

L'ONU préoccupée par les « crimes de guerre » commis dans la guerre Israël-HamasL'ONU s'est dite préoccupée vendredi par le fait que des « crimes de guerre » ont été commis et le soient encore dans le conflit qui oppose Israël au mouvement islamiste du Hamas.