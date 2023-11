– Israël : La Tunisienne Jabeur offre une partie de ses gains « pour aider les enfants Palestiniens »

Je suis désolé, on est là pour le tennis, mais c’est tellement frustrant… Ce n’est pas un message politique, juste de l’humanité, je veux la paix dans le monde, c’est tout », a ajouté la joueuse de 29 ans, star en Tunisie et première joueuse du monde arabe à ce niveau en tennis.

RMCSPORT: Israël-Gaza: la Tunisienne Jabeur va reverser une partie de ses gains 'pour aider les Palestiniens'Ons Jabeur a confirmé son intention de reverser une partie de ses gains lors du Masters de Cancun afin d'aider les Palestiniens en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Victorieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova (6-4, 6-3) dans la nuit de mercredi à jeudi, la joueuse de tennis tunisienne...

LEPOINT: Hamas-Israël : l'ambassadeur d'Israël arbore une étoile jaune à l'ONUL'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine devant le Conseil de sécurité, faisant le parallèle entre la Shoah et la situation actuelle.

20MINUTES: – Israël : Opposée à l'offensive sur Gaza, la Bolivie rompt ses relations avec IsraëlLa Paz a pris cette décision « en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza »

20MINUTES: Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

LESECHOS: Les tunnels du Hamas : un défi pour IsraëlYocheved Lifshitz, ex-otage du Hamas, décrit les tunnels comme une « toile d'araignée ». L'armée israélienne tente de les détruire lors d'opérations terrestres et de bombardements.

20MINUTES: – Israël : Saisines de l'Arcom pour des propos de Guillaume Meurice et Caroline FourestSur France Inter, Guillaume Meurice a évoqué l'idée pour Halloween d'un « déguisement Netanyahou », « une sorte de nazi mais sans prépuce »

