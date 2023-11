Israël : l’historien de la Shoah Alex Danzig, otage du Hamas

À la fin des années 1980, cet ingénieur en irrigation a été l'un des pionniers de l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah à l'Institut de la mémoire de Yad Vashem à Jérusalem. C'est là qu'il a organisé les premiers voyages d'Israéliens en Pologne, dans les camps de l...

20MINUTES: Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

20Minutes

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

CNEWS

BFMTV: 'De très funestes souvenirs': Suzanne Goldberger, survivante de la Shoah, réagit aux tags d'étoiles de...Suzanne Goldberger pointe surtout du doigt la passivité des Français face à la multiplication du nombre d'actes antisémites en France.

BFMTV

BFMTV: Cisjordanie: l'armée israélienne détruit à l'explosif la maison du numéro 2 du HamasDes témoins ont indiqué à l'AFP que la maison vide du numéro 2 du Hamas, en exil au Liban, avait été démoli par l'armée israélienne à l'aide d'explosifs. L'opération a eu lieu en Cisjordanie occupée.

BFMTV

BFMTV: Israël: qui sont les détenus palestiniens que le Hamas veut échanger contre ses otages?Le groupe terroriste a proposé aux autorités israéliennes de relâcher les 240 otages du 7 octobre en échange de la libération des prisonniers palestiniens en Israël. Plusieurs milliers d'entre eux ont été condamnés pour avoir porté atteinte à la sécurité de l'État hébreu.

BFMTV

LE_FIGARO: Conflit Israël-Hamas : tout comprendre aux manœuvres de Tsahal dans la bande de GazaEN CARTE - L’armée israélienne est entrée par trois axes dans la bande de Gaza. Son avancée, puissante mais prudente, laisse augurer d’une future attaque massive.

Le_Figaro