Israël-Hamas : un État palestinien est-il encore envisageable ? La réponse de l'ambassadeur de l'État...

Toute l'actualité de la journée et de la semaine analysée et remise en perspective par les journalistes de la rédaction d'Europe 1, mais aussi les invités.Au cours de son déplacement au Proche-Orient cette semaine, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à Israël dans la guerre qui oppose l'État hébreu au Hamas. Mais a également plaidé pour une "solution à deux États".

Difficile, au regard du contexte actuel, d'imaginer la paix émerger dans la région. Invité d'Europe 1 soir week-end, ce vendredi, Raphaël Morav, ambassadeur d'Israël en France, n'a pourtant pas totalement fermé la porte à l'existence d'un État palestinien. Mais pour le diplomate, une conditiondoit être respectée."Le processus de paix ne peut advenir tant qu'il y aura du terrorisme.

et établie en Cisjordanie après son départ forcé de la bande de Gaza, en 2007, suite à la prise de pouvoir du Hamas."Depuis plus de 15 ans, il n'y a plus d'élections. Et le président Mahmoud Abbas a 87 ans. Ce n'est pas un âge pour prendre de nouvelles décisions", estime-t-il.En dépit de tous ces signaux négatifs, sur le chemin de la paix, Raphaël Morav refuse de sombrer dans le pessimisme le plus profond. headtopics.com

