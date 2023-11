Israël, Hamas, terrorisme... les parlementaires auteurs de propos polémiques peuvent-ils perdre leur immunité 

Ainsi, en 2019, aucune intervention préalable de l’Assemblée n’a été requise avant de poursuivre Jean-Luc Mélenchon, député LFI, pour « actes d’intimidation contre l’autorité judiciaire, rébellion et provocation », suite à la perquisition houleuse des locaux de son parti en octobre 2018.

20MINUTES: Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

LEPOINT: Hamas-Israël : l’ambassadeur d’Israël arbore une étoile jaune à l’ONUL'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine devant le Conseil de sécurité, faisant le parallèle entre la Shoah et la situation actuelle.

EUROPE1: Explosion des actes antisémites en France depuis le début du conflit entre Israël et le HamasCéline Géraud propose chaque jour une heure d'information : des reportages, des invités et la parole des experts et journalistes de la rédaction en... La France fait face à une explosion des actes antisémites depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas

CNEWS: Israël-Hamas : 857 actes antisémites en France recensés en trois semainesLe nombre d’actes antisémites augmente en France avec 857 faits qui ont été recensés en trois semaines, a annoncé, ce lundi devant les députés, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Hier encore, des étoiles de David ont été déposées au pochoir sur les murs d’une maison de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : plus de 850 actes antisémites recensés en France, des « agissements ignobles », dénonce BorneDepuis le 7 octobre, « plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6 000 signalements en ligne ont été réalisés », a indiqué la Première ministre. La première ministre a affirmé lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ce mardi que « l’exécutif ne laisserait rien passer » Face à la multiplication des actes antisémites depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, Élisabeth Borne a condamné mardi « avec la plus grande fermeté » ces « agissements ignobles » et affirmé que l’exécutif « ne laisserait rien passer ». Depuis le 7 octobre, « plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6 000 signalements en ligne ont été réalisés », a indiqué la Première ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, faisant état de « plus de 430 interpellations et plus de 230 enquêtes en cours ». Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

