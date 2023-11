Israël-Hamas : Shani Louk, la jeune femme exhibée par l'organisation terroriste à l'arrière d'un pick-up, est morte

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région.

Violences entre le Hamas et Israël : la communauté juive new-yorkaise diviséeAu sein de la communauté juive new-yorkaise, marquée à gauche, le déchaînement de violence entre le Hamas et Israël met à l'épreuve les amitiés et les luttes sociales à venir. Entre solidarité avec l'Etat hébreu et défense des Palestiniens.

Guerre Israël-Hamas : manifestation pour la paix à PérigueuxEnviron 150 personnes ont participé à une manifestation pour la paix à Périgueux, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fin du blocus de Gaza. Le comité Dordogne-Palestine a dénoncé l'horreur du massacre de civils israéliens et les souffrances quotidiennes du peuple de Gaza.

Israël riposte après l'attaque du Hamas22 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, l'Etat hébreu a lancé une riposte d'ampleur vendredi soir. Les militaires israéliens ont multiplié les bombardements dans la nuit et les frappes se poursuivent ce samedi 28 octobre.

La guerre entre le Hamas et IsraëlAlors que le spectre d'une guerre n'a jamais été aussi menaçant dans la région, la majorité des habitants ont fui les villages de la frontière libano-israélienne. Ceux qui restent s'attendent au pire… ou s'apprêtent à se battre.