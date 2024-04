Israël-Hamas : plusieurs humanitaires tués à Gaza, Benjamin Netanyahou admet une frappe israélienne «non intentionnelle»

La guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. Une frappe israélienne à Gaza a tué plusieurs personnes, dont des travailleurs humanitaires. Suivez notre direct. 16:44 «Il n’y avait aucune intention de toucher une ONG», assure Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafowicz, sur la frappe israélienne qui a tué 7 humanitaires : «Il n’y a aucune intention de toucher une ONG», dans #180MinutesInfo pic.twitter.

com/lyhtZGGFHP — CNEWS (@CNEWS) April 2, 2024 16:27 Israël doit faire "davantage pour protéger les civils innocents" à Gaza Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré ce mardi qu'Israël devait faire"davantage pour protéger les civils innocents" à Gaza, et réclamé une enquête"rapide et impartiale" sur la frappe israélienne qui a tué sept humanitaires de l'ONG World Central Kitchen lund

Hamas : Emmanuel Macron met en garde Benjamin Netanyahu contre un « crime de guerre » à GazaLors d’un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement israélien, Emmanuel Macron a réitéré son appel à « un cessez-le-feu » dans l’enclave palestinienne.

Guerre Israël-Hamas : le chef de l'ONU attendu en Égypte à la frontière avec GazaLE POINT SUR LA SITUATION - Antonio Guterres est attendu ce samedi en Égypte à la frontière avec la bande de Gaza, sur fond d'inquiétudes grandissantes sur une prochaine offensive terrestre israélienne dans la ville surpeuplée de Rafah.

Guerre Israël-Hamas : « Gaza est devenu pire que le feu de l’enfer »Alors que l’armée israélienne mène une offensive contre les combattants du Hamas aux abords de l’hôpital al-Chifa, à Gaza, les habitants vivent dans la peur

Guerre Hamas-Israël: Blinken se rend dans l’État hébreu pour discuter de trêve à GazaLE POINT SUR LA SITUATION - Le secrétaire d'État américain est ce vendredi en Israël au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution des États-Unis sur un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza.

Guerre Israël-Hamas : « les enfants meurent de faim » à Gaza, l’UE pour une « pause humanitaire »Les dirigeants de l’Union européenne ont appelé jeudi 21 mars à une « pause humanitaire immédiate devant conduire à un cessez-le-feu durable » à Gaza. Dans l’enclave assiégée par Israël, « les enfants meurent de faim. Ils sont privés de nourriture », a déploré le Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

Guerre Israël-Hamas : les Européens pourraient appeler à un cessez-le-feu durable à GazaLe Conseil européen qui se réunit ces 21 et 22 mars pourrait demander un « cessez-le-feu durable » entre Israël et le Hamas, allant plus loin que les États-Unis qui se contentent de l’« espérer ». Les 27 chefs d’État et de gouvernement auront un échange à ce sujet avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

