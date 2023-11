Israël-Hamas : les sirènes d'alerte à la roquette retentissent à Jérusalem

— Tsahal (@Tsahal_IDF) October 30, 2023

Dans une interview, Nagib Mikati a fait état d'une"véritable course contre la montre entre un cessez-le-feu à Gaza" et une éventuelle"escalade". 12:16 Attaque au couteau contre un policier à Jérusalem-Est, l'assaillant tué Un Palestinien a été tué lundi après avoir poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, a-t-on appris de sources policières.

"Les forces se sont lancées à la poursuite du suspect et l'ont neutralisé", était-il écrit. La police a précisé que l'assaillant était un Palestinien de Jérusalem-Est. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la police a ensuite confirmé qu'il avait été tué. headtopics.com

Israël-Hamas : Shani Louk, la jeune femme exhibée par l'organisation terroriste à l'arrière d'un pick-up, est morte https://t.co/P69JjUkGFD 09:05 Des chars israéliens à la lisière de Gaza-ville, principal axe routier coupé Des chars israéliens sont entrés lundi dans un quartier à la lisière de Gaza-ville, coupant le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des témoins.

09:00 En vidéo L'armée israélienne affirme avoir frappé "plus de 600" cibles à Gaza en 24 heures L'armée israélienne a affirmé lundi avoir frappé"plus de 600" cibles dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures, selon des informations précisées à l'AFP. headtopics.com

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas, la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l’Amérique rattrapée par le Proche-OrientAprès l’attaque du Hamas contre Israël, les Etats-Unis, dont on a tant théorisé qu’ils ne voulaient plus être le gendarme de la région, se retrouvent à déployer des porte-avions en Méditerranée orientale et à mener des raids de F16 contre des cibles iraniennes en Syrie. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : entraver l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza pourrait constituer un crimeLe procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a déclaré à l'occasion de sa visite du poste de frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, que son institution menait des 'enquêtes actives' sur les massacres perpétrés par le groupe terroriste palestinien du Hamas le 7 octobre, ainsi que sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : pourquoi certaines manifestations pro-Palestine en France sont-elles interdites ?Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi 28 octobre pour soutenir la cause palestinienne. L’appréciation des préfets, chargés d’autoriser ou non ces rassemblements, repose sur plusieurs éléments et notamment la capacité des organisateurs à assurer un service d’ordre et éviter les dérapages. Lire la suite ⮕