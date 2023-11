Israël-Hamas : «les hackers blancs», l'atout de l'État hébreu contre les cyberattaques

, le conflit s'exporte aussi sur le front du cyberespace. Depuis le 7 octobre, les tentatives de cyberattaques se multiplient contre l'État hébreu. Un champ de bataille auquel sont habitués les ingénieurs et les hackers israéliens, surnommés les"hackers blancs", en première ligne pour combattre les pirates informatiques du monde entier.

David Allouch est l’un de ces soldats du cyberespace. Petit génie de l’informatique, il est le doyen des hackers d’Israël, une armée d’informaticiens civils mobilisés depuis le début de la guerre, capable d’identifier la provenance de ces attaques informatiques."La plupart du hacking vient d'Iran maintenant", souligne-t-il au micro d'Europe 1."Ce sont plus des groupes d'État auxquels nous avons affaire.

On arrive quand même à les repérer tout de suite et on arrive à voir où sont les hackers, d'où ils viennent, ce qu'ils font et depuis quel ordinateur ils vont, etc", poursuit-il.."Neutraliser un missile, ce n'est pas forcément avec un autre missile, ça peut être aussi avec du hacking", souligne l'informaticien.Kfir Kimri est à la tête d’une entreprise de Cybersécurité.

Tsahal, l'armée israélienne, est elle-même dotée d’une unité d’élite capable de traquer les pirates au fin fond d'Internet et qui fait appel, dans le plus grand secret, au service de ces hackers patriotes.

