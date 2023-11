Israël-Hamas: le conflit risque d'entraîner un nouveau choc sur les matières premières

La hausse des prix sur les matière premières est loin d'être une histoire ancienne. La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, pourrait provoquer un nouveau choc a alerté lundi la Banque mondial (BM), dans son dernier rapport qui y est consacré.

Dans le cas d'un impact limité, le prix du pétrole pourrait monter de 3% à 13%, pour atteindre entre 93 et 102 dollars, alors que dans le scénario médian le pétrole atteint une fourchette comprise entre 109 et 121 dollars. Dans le scénario du pire, le pétrole atteint des sommets, entre 140 et 157 dollars, soit potentiellement supérieur au record absolu de 147,50 dollars, observé en 2008.

