Israël-Hamas: l'Assemblée générale de l'ONU se prononce pour une 'trêve humanitaire immédiate'

L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé vendredi à une large majorité une "trêve humanitaire immédiate", au 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, au moment où l'armée israélienne a annoncé "étendre" ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

La résolution sponsorisée par près de 50 pays est largement centrée sur la situation humanitaire à Gaza, demandant notamment la fourniture "immédiate" d'eau, nourriture, carburant, électricité, "en quantités suffisantes", et l'accès "sans entrave" de l'aide humanitaire.

