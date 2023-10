Israël-Hamas : l’Assemblée générale de l’ONU demande une « trêve humanitaire immédiate »

L’Assemblée générale de l’ONU a réclamé vendredi à une large majorité une « trêve humanitaire immédiate », au 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, au moment où l’armée israélienne a annoncé « étendre » ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

Il condamne également « tous les actes de violence dirigés contre des civils palestiniens et israéliens, notamment tous les actes de terrorisme et les attaques sans discernement », et se dit « vivement préoccupé par la dernière escalade de la violence depuis l’attaque du 7 octobre », mais sans mentionner le Hamas.

Lire la suite:

lobs »

Trêve humanitaire, évacuation des Français de Gaza : les annonces de Macron sur la guerre Israël-HamasA l'issue du Conseil européen à Bruxelles (Belgique), Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement porté par la France et l'UE d'une 'trêve humanitaire' et réclame l'évacuation totale des ressortissants français encore présents dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : Emmanuel Macron demande une «trêve humanitaire pour protéger les populations»Lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé à une 'trêve humanitaire' entre Israël et le Hamas afin 'd'organiser la protection' des civils dans la bande de Gaza. Le chef de l'État estime qu'une trêve aiderait à négocier la libération des otages, encore présents dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: Emmanuel Macron demande une 'trêve humanitaire' dans la bande de GazaLe président français a réclamé une 'trêve humanitaire' à Gaza et mis en garde Israël sur sa riposte au Hamas dans l'enclave palestinienne. Lire la suite ⮕

Sommet européen: Emmanuel Macron demande une «trêve humanitaire» entre Israël et le HamasCe vendredi, la déclaration du sommet européen a appelé à des « pauses » dans les combats entre Israël et le Hamas pour acheminer l’aide à Gaza. Emmanuel Macron est allé plus loin, en appelant à une « trêve humanitaire » dans la guerre entre Israël et le Hamas « pour pouvoir protéger ceux qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements ». Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron demande une « trêve humanitaire » à GazaÀ l’issue d’un sommet européen sur le sujet, ce vendredi à Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé une « trêve humanitaire » à Gaza, allant au-delà de la déclaration commune européenne. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: l'Assemblée générale de l'ONU se prononce pour une 'trêve humanitaire immédiate'La résolution non contraignante, critiquée par Israël et les Etats-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas, a été votée par une grande majorité des membres de l'ONU. Lire la suite ⮕