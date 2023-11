Israël-Hamas : Joe Biden appelle à une «pause» dans le conflit

«Je pense qu'il faut une pause. Une pause cela signifie donner du temps pour sortir les prisonniers», a dit le démocrate de 80 ans. La Maison Blanche, interrogée sur ces propos, a par la suite précisé que par «prisonniers», le président faisait référence aux otages du mouvement islamiste Hamas.

«Je suis celui qui a convaincu Benjamin Netanyahu d'appeler à un cessez-le-feu pour faire sortir les prisonniers. Je suis celui qui a parlé (au président égyptien) Sissi pour le convaincre d'ouvrir la porte», à savoir le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza, s'est-il encore défendu.

