Israël-Hamas : Intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de Gaza

En direct - 18:32 Alerte Gaza va subir une "avalanche sans précédent de souffrances", alerte l'ONU Plus d'informations à suivre ...

Parallèlement, les communications et l'internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas. Les bombardements"par air, mer et terre" sont"les plus violents depuis le début de la guerre" le 7 octobre, a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas au pouvoir à Gaza, accusant Israël de"préparer des massacres".

"Les allégations du porte-parole de l'armée de l'ennemi sont dénuées de tout fondement", a affirmé dans un communiqué un dirigeant du Hamas, Ezzat al-Risheq, démentant notamment que des"chefs du Hamas se trouvent dans le sous-sol de l'hôpital al-Shifa", le plus grand de la bande de Gaza. headtopics.com

"Il y a du carburant dans les hôpitaux et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste", a encore accusé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari."Les terroristes se déplacent librement" dans les hôpitaux du territoire palestinien, a-t-il ajouté, répétant l'accusation israélienne selon laquelle le Hamas utilise la population de Gaza comme"bouclier humain".

Emmanuel Macron : «Nous pensons qu’une trêve humanitaire est aujourd’hui utile pour pouvoir protéger les populations qui ont subi les bombardements» pic.twitter.com/S3AqqFSkSc 15:06 Une première équipe médicale de la Croix-Rouge est arrivée à Gaza Un porte-parole de la Croix-Rouge a annoncé ce vendredi qu’une équipe médicale est arrivée à Gaza, pour la première fois depuis le début des attaques. headtopics.com

Lire la suite:

CNEWS »

Israël/Hamas: d'intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaVIDÉO - L’ONU a dénoncé le siège de la bande de Gaza par Israël et averti que “beaucoup plus” de gens allaient “bientôt mourir” dans le territoire palestinien, alors que l’État hébreu prépare toujours une offensive terrestre, après trois semaines de bombardements intenses. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: des militaires israéliens racontent les précédentes incursions dans la bande de GazaDepuis le 7 octobre, l'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre contre la bande de Gaza. Depuis une vingtaine d'années, elle a mené plusieurs incursions armées sur ce territoire. Lire la suite ⮕

- Guerre Israël-Hamas : des chars israéliens ont fait une incursion ciblée dans la bande de GazaLa guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 20e jour. L'armée israélienne a indiqué que des troupes équipées de véhicules blindés ont attaqué des cibles du Hamas lors d'une incursion dans la bande de Gaza. En Europe, les 27 se réunissent à Bruxelles pour un sommet de deux jours qui sera dominé par cette guerre. Lire la suite ⮕

Conflit Hamas-Israël : où en est l'évacuation des ressortissants français de la bande de Gaza ?Au 20e jour du conflit, 54 ressortissants français sont bloqués dans la bande Gaza avec leurs familles. Les autorités françaises continuent de négocier pour tenter de les évacuer. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: Emmanuel Macron demande une 'trêve humanitaire' dans la bande de GazaLe président français a réclamé une 'trêve humanitaire' à Gaza et mis en garde Israël sur sa riposte au Hamas dans l'enclave palestinienne. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : la carte des destructions dans la bande de Gaza depuis le 7 octobreLa comparaison de deux séries d’images radar de l’enclave palestinienne, prises à cinq semaines d’intervalle, permet de déceler les bâtiments détruits ou endommagés par les frappes israéliennes. Lire la suite ⮕