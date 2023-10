Israël/Hamas: de nouvelles alertes à la roquette entendues à Tel-Aviv

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Offensive israélienne à Gaza: "On sent une accélération du tempo", pour le général Olivier de Bavinchove (ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN)Gaza: "La situation est absolument critique à l'heure où nous parlons", affirme Marc Rubin, directeur adjoint du bureau régional de l’UNICEF à Amman (Jordanie)Bombardements à Gaza: "On n'avait jamais entendu autant d'explosions à une telle fréquence depuis une semaine et demie", indique Maxime Brandstaetter (envoyé spécial BFMTV à Ashdod)Appel d'Emmanuel Macron à une trêve humanitaire à Gaza: "Ce qu'on demande, c'est un véritable cessez-le-feu", affirme Louise Bichet (responsable du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde)Frappes sur Tel-Aviv: "L'objectif des Israéliens est de réussir à réduire le nombre de points de tir en simultané possibles du Hamas", pour l'ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet"On a dû trouver un endroit pour se cacher": Quatre personnes ont été blessées par l’explosion d’une roquette sur un immeuble d’habitation de Tel-Aviv"C'est une interdiction politique": les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi à Paris s'expriment après l'interdiction décidée par la préfecture

Guerre Israël-Hamas : Macron n’a « pas prévu d’envoyer des militaires français » contre le HamasLa « coalition internationale » voulue par Emmanuel Macron n’implique pas d’envoyer des forces françaises armées au Proche-Orient, a reprécisé le chef de l’État. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête. Lire la suite ⮕

- Guerre Israël-Hamas : Tsahal continue de préparer l’offensive terrestre contre le Hamas«Nous préparons une incursion terrestre», a déclaré mercredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En attendant cette opération, promise à maintes reprises, l'armée israélienne bombarde sans relâche Gaza. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : « Tout le monde devra rendre des comptes, moi aussi », admet NetanyahouPour la première fois, le Premier ministre israélien a évoqué sa responsabilité sur « les défaillances » sécuritaires lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l’Iran, agent déstabilisateur du Proche-OrientBien qu’il n’ait aucun intérêt à entrer directement dans le conflit, le régime iranien contribue à déstabiliser et espérer un embrasement de la région qui ruinerait pour longtemps tout espoir de paix et de stabilisation économique. Lire la suite ⮕

- Israël-Hamas : Benjamin Netanyahou dit qu'il devra lui aussi 'rendre des comptes'Le président français Emmanuel Macron a rencontré le président Abdel Fattah al-Sissi au Caire. Un déplacement visant à prévenir l'escalade militaire après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et à relancer le «processus de paix» pour la création d'un Etat palestinien. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕