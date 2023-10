Israël/Hamas: d'intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de Gaza

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Appel d'Emmanuel Macron à une trêve humanitaire à Gaza: "Ce qu'on demande, c'est un véritable cessez-le-feu", affirme Louise Bichet (responsable du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde)Frappes sur Tel-Aviv: "L'objectif des Israéliens est de réussir à réduire le nombre de points de tir en simultané possibles du Hamas", pour l'ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet"On a dû trouver un endroit pour se cacher": Quatre personnes ont été blessées par l’explosion d’une roquette sur un immeuble d’habitation de Tel-Aviv"C'est une interdiction politique": les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi à Paris s'expriment après l'interdiction décidée par la préfectureOffensive terrestre d'Israël: "Une trêve humanitaire permettrait d'organiser la protection des plus fragiles et de mieux cibler l'action utile contre les terroristes" affirme Emmanuel Macron

- Guerre Israël-Hamas : des chars israéliens ont fait une incursion ciblée dans la bande de GazaLa guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 20e jour. L'armée israélienne a indiqué que des troupes équipées de véhicules blindés ont attaqué des cibles du Hamas lors d'une incursion dans la bande de Gaza. En Europe, les 27 se réunissent à Bruxelles pour un sommet de deux jours qui sera dominé par cette guerre.

Israël-Hamas: des militaires israéliens racontent les précédentes incursions dans la bande de GazaDepuis le 7 octobre, l'armée israélienne se prépare à une offensive terrestre contre la bande de Gaza. Depuis une vingtaine d'années, elle a mené plusieurs incursions armées sur ce territoire.

guerre-israel-hamas-jour-21-attaque-bande-gaza-otages-liban-resumeL'armée américaine a frappé jeudi 26 octobre deux installations des Gardiens de la révolution iraniens ainsi des « groupes affiliés » dans l'est de la Syrie. Dans la nuit, une roquette a atterri dans la ville de Taba, une ville égyptienne frontalière avec Israël, faisant cinq blessés.

Guerre Israël-Hamas : incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de GazaL'armée israélienne a annoncé vendredi matin que ses soldats avaient mené un nouveau 'raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza' épaulé de chasseurs et de drones.

Guerre Israël-Hamas : une nouvelle incursion terrestre a été menée par Tsahal dans la bande GazaCe vendredi 27 octobre matin, l'armée israélienne indique avoir mené une nouvelle incursion terrestre la nuit dernière dans la bande de Gaza.

Israël-Hamas: Emmanuel Macron demande une 'trêve humanitaire' dans la bande de GazaLe président français a réclamé une 'trêve humanitaire' à Gaza et mis en garde Israël sur sa riposte au Hamas dans l'enclave palestinienne.