Israël-Gaza: la Tunisienne Jabeur va reverser une partie de ses gains 'pour aider les Palestiniens'

" "Faire en sorte que cette victoire compte au-delà d'un court" Un message de paix confirmé ensuite via plusieurs messages sur les réseaux sociaux. D'abord en relayant une publication citant ses propos et précisant son intention de reverser une partie de ses gains pour "les enfants palestiniens". Ensuite, en diffusant la vidéo de son interview d'après-match sur le court du Masters de Cancun.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des centaines de blessés palestiniens et des étrangers en passe de quitter GazaDes centaines de Palestiniens blessés et des étrangers sont en passe de quitter mercredi la bande de Gaza, soumise à des bombardements israéliens incessants, vi...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: de premiers blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivreDes dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi en ambulance la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, pour être s...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivreDes dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, pour être hospitalisés e...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des dizaines de blessés palestiniens et des étrangers évacués de GazaDes dizaines de blessés palestiniens et plusieurs groupes de binationaux et d'étrangers ont pu quitter mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements ince...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Premières évacuations depuis Gaza, Israël bombarde un camp de réfugiés palestiniensDes centaines de blessés palestiniens et d'étrangers ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne q...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : premières évacuations depuis Gaza, un camp de réfugiés palestiniens bombardéLes frappes israéliennes sur le camp de réfugiés palestiniens de Jabaliya ont laissé des cratères immenses, dans lequels les secours cherchent des corps et des survivants.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕