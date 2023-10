Israël : frappes sur Gaza, riposte du Hamas... Ce que l’on sait de la situation en cours

This picture taken from a position along the border with the Gaza Strip near Israel's southern city of Sderot on October 27, 2023 shows a smoke plume ascending following Israeli bombardment over the northern Gaza Strip amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)la bande de GazaLes frappes israéliennes ont commencé à 19 heures locales et se poursuivaient plus d’une heure plus tard.

israéliennes contre la bande de Gaza, a également déclaré la chaîne de télévision publique israélienne Kan. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d’accéder à nos vidéos.

Gaza : Villepin appelle les Occidentaux à « ouvrir les yeux sur le drame » et se fait applaudir à gauche Inscrivez-vous aux newsletters du HuffPost et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles headtopics.com

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter. Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de

Israël/Hamas: d'intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaVIDÉO - L’ONU a dénoncé le siège de la bande de Gaza par Israël et averti que “beaucoup plus” de gens allaient “bientôt mourir” dans le territoire palestinien, alors que l’État hébreu prépare toujours une offensive terrestre, après trois semaines de bombardements intenses. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : Intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaLes dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé jeudi soir à la mise en place de «couloirs humanitaires» et de «pauses» dans le conflit opposant Israël au Hamas afin de pouvoir répondre aux besoins des populations civiles à Gaza. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: d'intenses bombardements ce soir dans le nord de la bande de GazaD'intenses bombardements 'sans précédent' ont été constatés sur le nord de la bande de Gaza ce vendredi 27 octobre. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron demande une « trêve humanitaire » à GazaÀ l’issue d’un sommet européen sur le sujet, ce vendredi à Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé une « trêve humanitaire » à Gaza, allant au-delà de la déclaration commune européenne. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : intenses bombardements israéliens, communications et internet coupés à GazaL'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, 'sans précédent' depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupésLes bombardements « par air, mer et terre » sont « les plus violents depuis le début de la guerre » le 7 octobre, a indiqué le service de presse du gouvernement du Hamas. Lire la suite ⮕