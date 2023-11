Israël confronté à de premières distanciations diplomatiques

Afin d'éliminer Ibrahim Biari, un des commandants du Hamas responsable de l'attaque terroriste du 7 octobre qui a tué 1.400 civils en Israël, ainsi que des dizaines de combattants dans un souterrain, l'aviation israélienne a lancé plusieurs bombes d'une tonne sur un immeuble du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Ce camp abrite 116.

BFMTV: Israël/ Gaza: le bombardement à Jabaliya fait près de 50 mortsVIDÉO - L'armée israélienne a confirmé avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya pour éliminer un chef du Hamas. Plus de 50 personnes sont mortes selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste

COURRIERINTER: Après le bombardement du camp de Jabaliya, la pression internationale s'accroît sur IsraëlUne frappe israélienne qui visait selon Tsahal à "éliminer" un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts dans le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, mardi 31 octobre. La Bolivie a réagi en rompant ses relations diplomatiques avec l'État hébreu tandis que le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs en Israël.

LOBS: Gaza : camp de Jabaliya bombardé par Israël, ce que l'on saitEn frappant ce camp au nord de la Bande de Gaza, Israël voulait éliminer un commandant du Hamas. L'attaque a fait plusieurs dizaines de morts.

20MINUTES: – Israël : La France « profondément inquiète » après les frappes israéliennes contre le camp de JabaliyaLe Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a estimé que ces « frappes aériennes israéliennes » de mardi et mercredi sur Jabaliya « pourraient être des crimes de guerre »

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : au 26e jour, le camp de Jabaliya à nouveau bombardéLe plus grand camp de réfugiés de Gaza, Jabaliya, a été bombardé pour la deuxième journée consécutive mercredi.

BFMTV: Guerre Israël-Hamas: la Jordanie rappelle son ambassadeur à Tel-AvivLa Jordanie rappelle son ambassadeur en Israël pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza.

