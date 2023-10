Israël annonce 'étendre' ses opérations terrestres à Gaza

"étendre" ses opérations terrestres dans la bande de Gaza, cible de frappes sans précédent depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Parallèlement, les communications et internet ont été coupés, selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans ce territoire depuis 2007. "Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrance humaine", a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

L'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer vendredi sur une résolution non contraignante, déjà fustigée par Israël, réclamant cette trêve, au 21e jour de la guerre. Plus de 1.400 personnes ont été tuées côté israélien le 7 octobre, essentiellement des civils massacrés par le Hamas ce jour-là, selon les autorités israéliennes.Une offensive terrestre dans la bande de Gaza surpeuplée inquiète la communauté internationale et les appels demandant à Israël d'épargner les civils se multiplient. headtopics.com

"Les images que nous voyons d'une population qui souffre à Gaza, et surtout des enfants (...) ça me semble absolument inacceptable", a déclaré vendredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, pour qui il existe"un doute légitime" sur le respect par Israël du droit international.

Depuis le 21 octobre, 74 camions d'aide humanitaire sont arrivés depuis l'Egypte dans la bande de Gaza, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) jeudi soir, quand il en faudrait au moins cent par jour, selon l'ONU. headtopics.com

