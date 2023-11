Islamisme dans le sport : prière dans les vestiaires, voile sur le terrain... 'Ne rien faire est pire que tout

Par ailleurs, 1057 personnes, soit 13 % des individus inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), sont suivies dans le cadre du sport. L’assassin de Samuel Paty fréquentait un temps une salle de lutte, à Toulouse. Depuis, les dirigeants de ce club ont changé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEPOINT: Islamisme et antisémitisme : comment les digues ont lâchéJean-Luc Mélenchon à la manifestation propalestinienne, le 22 octobre 2023, à Paris. Le soir même, sur son blog, le chef de file de LFI reprochait à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, de « camper à Tel-Aviv pour encourager le massacre ».

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

LEPOINT: « On ne peut pas être contre l’islamisme et soutenir le Hamas »Razika Adnani est philosophe, islamologue et conférencière franco-algérienne.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Un ancien pilote de la Marine prend la direction de ThalesLaurent Sudrat, ancien pilote de la Marine, devient le directeur de Thales à Etrelles. Il souhaite mener à bien le site spécialisé dans la microélectronique.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: La revue de presse du huitième sacre de l'ancien joueur du PSGLe huitième Ballon d'Or obtenu lundi soir par Lionel Messi a fait la Une des plus grands quotidiens sportifs du monde ce mardi matin.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Royan : que devient le projet immobilier sur l’ancien central téléphonique d’Orange ?L’association Alerte Métairie est toujours sur le pont pour dénoncer le projet de reconversion du site du central téléphonique d’Orange Télécom, boulevard de la Perche, en programme immobilier. L’affaire est au tribunal

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

BFMTV: Affaire Postillon: l'ancien notaire niçois condamné à de la prison fermeIl a également été condamné à 300.000 euros d'amende, une interdiction de gérer et d'administrer pendant 10 ans et la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕