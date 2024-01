Isabelle et son ex-compagnon

Isabelle a toujours son ex-compagnon en tête. Elle aimerait des explications et des excuses à propos de leur rupture. Elle a retrouvé un homme qu'elle avait connu lorsqu'elle était plus jeune. Ils se fréquentent depuis peu. Mais cette dernière rupture empêche Isabelle de s'investir dans sa nouvelle relation. Chaque soir, en direct, Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences.

Alcool : "J'ai repris goût à la vie", raconte Laurent après son sevrage Laurent a contacté "Parlons-Nous" en juin 2022. Il souffre d'alcoolisme depuis plus de 20 ans. Vivant seul, l'auditeur est en proie à des angoisses et craint de rechuter à nouveau. Dans ce nouvel épisode de "Que sont-ils devenus", Laurent donne de ses nouvelles.





