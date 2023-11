Iran : l'avocate et défenseure des droits humains Nasrin Sotoudeh arrêtée lors des funérailles d'une...

Nasrin Sotoudeh, avocate irannienne et défenseures des droits humaines, a été arrêtée dimanche après avoir assisté à l'enterrement d'une jeune lycéenne, décédée dans des circonstances controversées. Les autorités l'auraient arrêté pour "ne pas avoir porté le voile" et "pour perturber la sécurité mentale de la société".

