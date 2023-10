Invitée : Eloi, l’artiste hybride prometteuse de la scène française

L’artiste se confie sur ses premiers amours musicaux, Claude Debussy et Frédéric Chopin, avant de prendre un virage plus rap. Elle juge la musique comme une véritable thérapie, qui l’a guidé durant son adolescence.

Eloi se livre ensuite sur son environnement artistique particulièrement développé, auquel elle a souhaité rendre hommage sur la pochette de son album. Enfin, elle revient sur sa passion pour la guitare et son effet sur scène.

ELOI, la chanteuse que tout le monde écoutera en 2024Son premier album, Dernier Orage, sort ce vendredi 27 octobre. Rencontre avec ELOI, l’artiste la plus prometteuse de la nouvelle scène française. Lire la suite ⮕

Le Mind Oasis, nouvelle adresse parisienne consacrée à la relaxationRituals poursuit sa mission bien-être en France avec l'ouverture de son premier lieu de détente mentale et physique. C'est à Paris que l'enseigne installe le Mind Oasis, un havre de paix où chacun est invité à venir profiter d'un moment de déconnexion. Lire la suite ⮕

EuroMillions : un rêve prémonitoire et le gros lot pour un couple de la région parisienneRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

- Homejacking : 337 cambriolages violents recensés dans l'agglomération parisienne en 2022En 2022, 337 cas de homejacking ont été recensés par la Préfecture de police de Paris dont 139 sous la menace d'une arme. Des cambriolages ultra-violents commis au domicile des particuliers en présence des habitants du logement. Cette semaine, trois de ces cambriolages ultraviolents ont été recensés en seulement deux jours à Paris. Lire la suite ⮕

- Clarisse Agbegnenou, judoka française, est l'invitée de RTL BonsoirÀ neuf mois du début des Jeux olympiques, la préparation de la compétition s'accélère. Le judo français a l'espoir de conserver la médaille d'or olympique. Pour en parler, Clarisse Agbegnenou, judoka championne olympique en titre et jeune maman. Ecoutez L'invité de RTL Soir du 26 octobre 2023 avec Julien Sellier. Lire la suite ⮕

- Géraldine Danon, réalisatrice de 'Flo', est l'invitée de RTL BonsoirLe film 'Flo', un biopic sur Florence Arthaud, sort mercredi 1ᵉʳ novembre au cinéma. La navigatrice, 'libre et combattante', bousculait le milieu des skippers, très macho dans les années 1980. Géraldine Danon, invitée de RTL Bonsoir, est une amie intime de la navigatrice, qui vient parler du tournage et du film en général. Lire la suite ⮕