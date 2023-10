Invitée : Cynthia Fleury décrypte le sentiment de dignité

Elle donne dans un premier temps sa définition de la philosophie, qu’elle décrit comme « une manière d’être au monde », de la psychanalyse, mais aussi de la dignité, un sujet sur lequel elle s’est particulièrement penchée. Elle la décrit aujourd’hui comme irréductible, mais à la fois plus relationnel, et qui s’ouvre également aux non-humains, et au vivant en règle générale.

Cynthia Fleury pointe du doigt deux grandes peurs actuelles, celle relative aux régimes d'incertitudes qui rythment nos vies, et celle de mal faire, que ce soit dans son métier ou dans sa vie personnelle. La psychanalyste se penche également sur le conflit israélo-palestinien, une situation qui selon elle nous projette dans « l’enseignement de la haine de génération en génération ».

