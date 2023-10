Invité : Gabriel Donzelli se met à nu sur scène à travers son histoire personnelle

Un long-métrage qui raconte l’histoire d’un enfant atteint d’un cancer du cerveau, sa véritable histoire personnelle. Le comédien a souhaité raconter cette histoire sur scène, à travers le seul en scène « C’est bientôt fini », au Palais des Glaces de Paris, tous les mardis à 21h. Un nom de spectacle en référence à une phrase qu’il a entendu durant toute son enfance et qui résonne toujours en lui.

Il explique pourquoi il a eu besoin de « se mettre à nu » sur scène, alors qu’il manquait de confiance en lui, et comment il aborde ce sujet tout en tentant de détendre l’atmosphère durant ses représentations. Gabriel Donzelli revient aussi sur son opération délicate, sur le récit de sa rencontre avec son premier ami au lycée, et l’angoisse constante d’avoir fait souffert les autres.

