Interview. Football. Romain Gosnet (AG Caen) : 'On n'est pas assez tueurs'

Petit à petit, Romain Gosnet fait son nid ou plutôt sa place au sein de l'effectif de l'Avant Garde Caen (Calvados). Il n'a pas spécialement brillé lors du match de Coupe de France gagné aux tirs au but contre Caucriauville, dimanche 29 octobre 2023 (2-2 / 5-4), mais en tant qu'équipier modèle, il a apporté sa pierre à l'édifice et n'a jamais relâché ses efforts.

C'est marrant, car c'est moi qui tire les pénos le dimanche et là, je n'étais pas sur la liste des tireurs. Le coach m'avait oublié car je buvais un coup sur le banc. L'erreur a été rattrapée et je suis content d'avoir marqué mon péno.À lire aussiCoupe de France féminine. L'AG Caen se régale contre Le Neubourg et retrouve le premier tour fédéralCette saison, tu sembles t'éclater...

