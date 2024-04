Interview avec le chef Yannick Alléno

Chaque samedi, Laurent Mariotte passe l’invité bon vivant sur le grill : une interview qui permet d'en savoir plus sur les goûts culinaires de notre... Chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine c’est le chef multi-étoilé Yannick Alléno . A la table des bons vivants, les invités sont passés sur le grill des Bons vivants. A Yannick Alléno de répondre aux questions de Laurent Mariotte. Laurent Mariotte passe le chef Yannick Alléno sur le grill des bons vivants.

Il répond aux questions de Laurent Mariotte pour qu’on le connaisse mieux de l’autre côté de la fourchette. Quel est le plat de votre enfance ? Que trouve-t-on toujours dans votre frigo ? Quelle est votre adresse secrète ? Quel est le mot de la faim ? Voici quelques-unes des questions posées par Laurent Mariotte. On apprend qu’il se souvient encore du “poulet à la bouteille” de sa grand-mèr

Interview Chef Yannick Alléno Cuisine Goûts Culinaires

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

[INTÉGRALE DU 30 MARS] Le chocolat, star de Pâques - Laurent Mariotte reçoit Yannick AllénoLaurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

– Les Recettes des Bons Vivants : blanquette de veau aux morilles par le chef Yannick AllénoTous en cuisine avec les Recettes des Bons Vivants ! Yannick Alléno nous invite dans les cuisines de son restaurant Le Pavillon Ledoyen à Paris. Le chef triplement étoilé prépare dans les cuisines de son restaurant sa recette de blanquette de veau aux morilles.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

[INTÉGRALE DU 16 MARS] Marseille carrefour culturel et gastronomique - Laurent Mariotte reçoit Stéphane FreissLaurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Le gratin d'asperges blanches de Laurent MariotteQui dit retour du printemps, dit dégustation de nouveaux légumes de saison ! Parmi eux, on retrouve l'asperge blanche. Laurent Mariotte la met à l'honneur dans cette recette de gratin. Suivez le pas à pas !

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Les fonds d'artichauts aux petits pois de Laurent MariotteÇa y est, la saison des artichauts est ouverte ! L'animateur Laurent Mariotte propose donc sa version des fonds d'artichauts, servis avec des petits pois et de la feta. Une recette qui sent bon le printemps !

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Feuilleté selles sur Cher, les morilles au vin jaune et le restaurant la Route du Sel à Le Thoureil.Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré du chef bistronome Yves Camdeborde et de l'expert en vins Olivier Poels. Chaque semaine, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous parlent de leur goût de la semaine.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »