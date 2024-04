Les usagers de la ligne 1 du métro (CHR – 4 Cantons) n’en ont pas fini avec les interruptions de service sur la ligne 1 du métro de Lille. Le doublement des rames a pris un retard considérable et nécessite de nouveaux essais de l’équipementier Alstom à qui la Métropole européenne de Lille a confié en 2012 ce chantier de modernisation.Lundi soir et dimanche après-midiLe mois d’avril marquera une accélération du nombre de périodes d’essais. Six jours sont en effet concernés.

« Dans le cadre des opérations liées au doublement des rames de métro, des essais auront lieu sur la ligne 1 du métro les lundis 8 avril, 15 avril, 22 avril, 29 avril (à partir de 22h30 jusqu’à la fin du service) et les dimanches 14 avril et 28 avril (à partir de 13h30 jusqu’à la fin de service) », précise Ilévia dans un communiqué de presse.Des bus relaisDes bus relais seront mis en place et assureront une continuité de service pour les usagers de la ligne

