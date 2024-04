Interruption de la circulation des trains TER entre Lille Flandres et Douai

La circulation des trains TER est interrompue entre la gare de Lille Flandres et celle de Douai, dans le Nord, pour une durée de 24 heures à partir de ce mardi 2 avril 14 heures, indique la SNCF sur X. La raison cet incident est un accident survenu sur un passage à niveau de la ligne, selon la compagnie ferroviaire. "Un camion a fortement endommagé les poteaux d’alimentation électrique au passage à niveau aux abords de la gare de Wattignies", précise cette dernière.

Des retards et itinéraires alternatifs Quelques trains ont pu emprunter des itinéraires alternatifs, notamment les K44 et K45, bien que des retards soient à prévoir. "Des substitutions routières sont prévues pour prendre en charge les clients de la ligne C40", indique aussi la compagnie sur X. De même, les clients empruntant la ligne C41 "peuvent se rendre en car jusqu’à Ostricourt et reprendre un train P42 pour Lens

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La gare Lille-Flandres évacuée plus de deux heures à cause d’une valise oubliéeCe mercredi, peu avant 19 h, la gare Lille-Flandres a été entièrement évacuée après la découverte d’un colis suspect. Des centaines de voyageurs ont attendu dehors. À 21 h, les démineurs ont neutralisé une valise qui contenait des vêtements.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Présent depuis sept ans à la gare Lille-Flandres, ce magasin a fermé définitivement ses portesMauvaise nouvelle côté commerces à la gare Lille Flandres. Présent depuis sept ans, un célèbre magasin a définitivement fermé ses portes. Il laisse une grande surface vide.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Une voiture happée par un TGV Lille-Bordeaux, le conducteur est décédéAucun des passagers du train n’a en revanche été blessé. La circulation des TER devrait rester perturbée ce lundi entre Lille et Douai.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Des distributeurs de maroilles vont être installés dans les gares de Lille pour le petit-déjeuner !Alors que le maroilles a récemment été élu meilleur fromage, des distributeurs du célèbre produit nordiste vont être installés dans les gares Lille Europe et Lille Flandres !

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

À Douai, le lycée Lemonnier remporte son premier concours de cuisine en PologneLe lycée Elisa-Lemonnier (ex-Edmond Labbé et Rabelais) a participé à son premier concours de cuisine en Pologne, que ses deux lycéens participants ont remporté. Ce qui n’a pas été une mince affaire.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Douai : des élèves du lycée Lemonnier courent 420 km pour lutter contre le cancerAu lycée Lemonnier à Douai, des élèves ont sensibilisé, avec l’aide de deux associations, à la leucémie et à la cause environnementale.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »