Interpellation d'un suspect dans la série d'incendies de véhicules à Nice

Un individu soupçonné d'être l'auteur de la série d'incendies de véhicules dans le quartier de Cimiez, à Nice, a été interpellé, a annoncé Anthony Borré, premier adjoint au maire, ce mercredi 3 avril. "Nous nous réjouissons de l’interpellation grâce à nos caméras de vidéoprotection de l’auteur présumé de destructions de véhicules par incendie", écrit l'élu sur le réseau social X. Le parquet de Nice a confirmé à BFM Nice Côte d'Azur le placement en garde à vue d'un suspect.

"Les services d’enquête sont en train de procéder à toutes les vérifications nécessaires", a-t-il ajouté. Une série noire d'incendies Depuis plusieurs semaines, le quartier Cimiez est touché par des incendies de véhicules récurrents. Le dernier en date: ce dimanche 31 mars, où une voiture a pris feu au sein d'une résidence fermée. Une série noire d'incendies qui a provoqué un climat d'angoisse chez les habitant

