Interdiction du fluor dans le fartage des skis

Après des années d'hésitation, le fluor a été interdit par les Fédérations internationales de ski et de biathlon. Produit hydrophobe utilisé pour favoriser la glisse des skis sur la neige, il était la base de toutes les techniques de fartage. Tant et si bien que c'est d'une feuille blanche que repartent toutes les nations pour l'ouverture de la Coupe du monde ce weekend à Östersund (Suède).

Quelque chose va changer sous les skis de Quentin Fillon Maillet, Johannes Boe, Julia Simon et les autres. Imperceptible à l'œil nu et pour le béotien, l'interdiction du fluor pour le fartage des skis va sérieusement rebattre les cartes, au moins pour un temps avant que chacun apprenne à faire sans cette molécule hydrophobe qui garantissait la meilleure glisse aux athlètes. Proscrit pour des raisons de santé et environnementales, le fluor était l'alpha et l'oméga du fartage. Sans lui, comment faire ? A chaque condition son fart, pour chaque type de neige sa combinaison sous les skis. Chez les techniciens français et ailleurs, on avait ses petits secrets





