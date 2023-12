Interdiction des voitures diesel les plus anciennes dans plusieurs villes françaises

Plusieurs villes françaises vont dès la semaine prochaine interdire l'accès à leurs routes aux voitures diesel les plus anciennes., au sein desquels les véhicules sont classifiés selon différents échelons dits « Crit'Air ». Les véhicules Crit'Air 5 sont les plus polluants, avec les sans vignettes, alors que la vignette Crit'Air 4 correspond aux voitures diesel immatriculées entre le 1juin 2000 et le 30 juin 2004.

Et ce sont eux qui vont se voir interdits de rouler dans plusieurs agglomérations du pays.Qu'ont en commun le Grand Lyon, l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que Grenoble (accompagné de douze communes de sa métropole) ? Elles vont toutes trois interdire le 1janvier 2024 à tous les véhicules Crit'Air 4 de rouler sur leurs routes. Ces trois agglomérations représentent environ 2 millions d'habitants. Les chauffeurs ne respectant pas cette nouvelle interdiction de circuler, mais aussi de stationner, s'exposeront à une amende de 68 euros. Celle-ci montera jusqu'à 135 euros quand il s'agira de véhicules poids lourds et de car





