Intensification des opérations israéliennes à Gaza et deuil à Noël en Cisjordanie

L'armée israélienne a intensifié ses opérations dans toute la bande de Gaza, où la situation humanitaire déjà critique continue de se détériorer ce dimanche 24 décembre. En Cisjordanie occupée, les célébrations de Noël sont lestées d'un voile de deuil. « Notre cœur, ce soir, est à Bethléem », a déclaré ce dimanche soir le pape François lors de la messe de Noël.Le pape François s'exprime à la veille de Noël lors d'une messe donnée à la basilique Saint-Pierre, au Vatican, le 24 décembre 2023.

Remise en question de l'omerta sur les violences des colons extrémistes en CisjordaniePour la première fois, l'omerta sur les agressions, les exactions, les expulsions arbitraires contre des civils palestiniens de la part de petits groupes de colons extrémistes en Cisjordanie commence à être remise en question. Les violences ont doublé depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Plus de 200 cas de violences ont été dénombrés. Le ministre de la Défense a dénoncé publiquement ces agissements et les opérations de l'unité spéciale des colons extrémistes ont été gelées.

Échange d'otages et entrée d'aide humanitaire à GazaUn nouvel échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu ce dimanche 26 novembre au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, après deux premières séries de libérations. Les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par sept semaines d'intenses bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. En Cisjordanie occupée, les heurts se multiplient.

L'armée israélienne s'enfonce dans le « bourbier de Gaza »Avec 13 soldats tués, l'armée israélienne a subi ce week-end ses pires pertes depuis le début de la guerre à Gaza. Malgré cette triste litanie l'arrière tient bon : aucun mouvement de contestation contre la poursuite de la guerre contre le Hamas n'est apparu.

Trois otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne dans la bande de GazaL'armée israélienne a annoncé que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens « par erreur ». Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de Heavy Metal de 28 ans, et Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, tous deux enlevés au kibboutz Nir Am lors de l'attaque terroriste du 7 octobre. Le troisième otage tué est Alon Lulu Shamriz, 26 ans, habitant du kibboutz Kfar Aza.

Gaza: un nouvel hôpital hors service après avoir été pris d’assaut par l’armée israélienneL'armée israélienne continue de livrer d'intenses combats dans la bande de Gaza. Initialement prévu lundi, un vote doit avoir lieu au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 19 décembre autour d'un projet de résolution appelant à une «» dans l'enclave palestinienne, preuve qu'Israël fait face à des appels de plus en plus insistants pour un cessez-le-feu de la part de la communauté internationale.

Keffiehs et poings levés: manifestation contre le pilonnage de Gaza lors de la COP28Plus d'une centaine de personnes ont protesté contre le pilonnage de la bande de Gaza par Israël lors de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï. Les manifestants ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza dans la "zone bleue" de la COP28, un espace géré par l'organisation mondiale et non par les autorités locales.

