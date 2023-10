Intenses frappes israéliennes à Gaza, communications et Internet coupés

L'armée israélienne menait vendredi 27 octobre au soir des bombardements d'une intensité «sans précédent» depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, dans ce qui s’apparente à un black-out total. Les communications et l'Internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien.

Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, sur X (anciennement Twitter).

