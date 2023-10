Intenses bombardements à Gaza, l'ONU s'inquiète d'une 'avalanche de souffrances'

L'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements,"sans précédent" depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment Gaza ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien.

"Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrance humaine", a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'Assemblée générale des Nations unies doit se prononcer vendredi après-midi sur une résolution non contraignante, déjà fustigée par Israël, réclamant cette trêve, au 21e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.

Gaza a un besoin urgent d'aide humanitaire"significative et continue", a affirmé Philippe Lazzarini."Les services de base s'effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza", a-t-il décrit. headtopics.com

La perspective d'une telle offensive dans ce territoire surpeuplé inquiète la communauté internationale et les appels demandant à Israël d'épargner les civils se multiplient. "Les images que nous voyons d'une population qui souffre à Gaza, et surtout des enfants (...) ça me semble absolument inacceptable", a déclaré vendredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, pour qui il existe"un doute légitime" sur le respect par Israël du droit international.

Depuis le 21 octobre, 74 camions d'aide humanitaire sont arrivés depuis l'Egypte dans la bande de Gaza, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) jeudi soir, quand il en faudrait au moins cent par jour, selon l'ONU. headtopics.com

Israël/Hamas: d'intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaVIDÉO - L’ONU a dénoncé le siège de la bande de Gaza par Israël et averti que “beaucoup plus” de gens allaient “bientôt mourir” dans le territoire palestinien, alors que l’État hébreu prépare toujours une offensive terrestre, après trois semaines de bombardements intenses. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: d'intenses bombardements ce soir dans le nord de la bande de GazaD'intenses bombardements 'sans précédent' ont été constatés sur le nord de la bande de Gaza ce vendredi 27 octobre. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : Intenses bombardements en cours dans le nord de la bande de GazaLes dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé jeudi soir à la mise en place de «couloirs humanitaires» et de «pauses» dans le conflit opposant Israël au Hamas afin de pouvoir répondre aux besoins des populations civiles à Gaza. Suivez en direct les dernières informations. Lire la suite ⮕

Gaza: intenses bombardements en cours dans le nord de l'enclave palestiniennePrès de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : intenses bombardements israéliens, communications et internet coupés à GazaL'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, 'sans précédent' depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Lire la suite ⮕

Intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupés (Hamas)L'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, « sans précédent » depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Lire la suite ⮕