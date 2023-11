Intempéries dans le Pas-de-Calais : risque de nouvelles crues dévastatrices

Depuis près de deux semaines, les habitants du Pas-de-Calais font face à des intempéries exceptionnelles. Un nouvel épisode pluvieux risque de provoquer de nouvelles crues dévastatrices, notamment près de Boulogne-sur-Mer. Le département est passé en vigilance rouge crues mardi soir, puis en vigilance orange mercredi matin. La Haute-Savoie est le seul département en vigilance rouge ce mercredi. Des crues importantes sont en cours sur la Liane, la Hem, la Canche et l'aval de la Lys.

Malgré cela, les établissements scolaires devraient pouvoir rouvrir progressivement à partir de mercredi

:

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

BFMTV: Crues dans le Pas-de-Calais: Xavier Bertrand annonce un 'guichet unique' pour les entreprises sinistréesEn concertation avec la Chambre de commerce et de l'industrie régionale, Xavier Bertrand a indiqué ce lundi 13 novembre vouloir venir en aide aux entreprises frappées par les inondations ces derniers jours.

20MİNUTESPARİS: Pas-de-Calais : Alertes à la bombe en série dans des établissements scolaires d’ArrasPlusieurs écoles, collèges et lycées ont reçu des mails menaçants, ce lundi matin, occasionnant l’évacuation de certains établissements

SUDOUEST: Alerte aux inondations dans le Pas-de-CalaisLe département du Pas-de-Calais est placé en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion en raison des précipitations intenses et du risque de nouvelles inondations. Les crèches et établissements scolaires seront fermés lundi et mardi.

SUDOUEST: Nouvel épisode pluvieux préoccupant dans le Pas-de-CalaisAprès une accalmie ce week-end, le Pas-de-Calais va de nouveau connaître des pluies « importantes » ce lundi et mardi, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

LAVOİXDUNORD: Nouvel épisode pluvieux dans le Pas-de-CalaisLe Pas-de-Calais traverse ce lundi un nouvel épisode pluvieux qui pourrait une fois encore engendrer des crues dévastatrices après une accalmie de 48 heures pendant le week-end, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

