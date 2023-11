Intelligence artificielle et algorithme : quelle différence ?

Vous dites faire la différence entre intelligence artificielle et algorithme. Pourquoi l'IA n'est-elle pas synonyme d'algorithmes ? AURELIE JEAN - L'intelligence artificielle génère à la fois des fantasmes et de la peur car on ne sait pas vraiment de quoi on parle. L'intelligence artificielle relève d'une intelligence analytique c'est-à-dire de celle qui traite les informations.

Le terme algorithme est peut-être moins sexy mais il permet de sortir des mythes que l'on raccroche souvent à l'IA, telle la science-fiction et des films comme Matrix ou Minority Report. Je rappelle le livre écrit par Luc Julia, connu comme étant le papa de Siri (publié au même moment que De l'autre côté de la machine, le premier livre publié par Aurélie Jean, en 2019 NDLR), intitulé L'intelligence artificielle n'existe pas. Vous alertez régulièrement sur les biais de l'IA. Mais pour obtenir une IA non biaisée, cela passe d'abord par le choix des personnes qui entraînent l'IA





