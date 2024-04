Insultes racistes lors d'un match de football en Espagne

L'affaire avait fait grand bruit le week-end dernier en Espagne. Lors d'un match de troisième division espagnole, samedi, entre le Rayo Majadahonda et Sestao River, le portier du Rayo, Cheikh Sarr, a été victime d'insultes racistes de la part de supporters adverses situés juste derrière ses cages. Le joueur avait alors décidé de les confronter directement en allant à leur rencontre, non sans accrocher l'un d'entre eux par son écharpe.

Peu après, l'arbitre de la rencontre expulsait le gardien de but sénégalais. Les coéquipiers de Sarr, par solidarité, avaient pris la décision de quitter le terrain. "Notre équipe ne reprendra pas le match après que notre joueur a été la cible d’insultes racistes inacceptables", déclarait le club de troisième division espagnole sur

