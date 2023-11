'Instinct de survie': dans Acapulco dévasté, les habitants se servent dans les commerces

'Nous sortons tous pour chercher des aliments', affirme cette habitante d'un quartier populaire qui repart avec de l'eau et des aliments plein les bras. Le personnel a laissé faire. Les forces de sécurité n'interviennent pas non plus. Comme elle, plusieurs personnes entrent dans le commerce, mais les rayons d'alimentation, y compris les bonbons et les chocolats, sont déjà vides.

Des passants passent une tête à l'intérieur des magasins dont beaucoup sont déjà vides, obscurs, les vitres cassées. 'On ne trouve pas de nourriture. Toutes les boutiques sont déjà saccagées', se lamente Guillermina Morales auprès de l'AFP, demandant de prévenir sa famille qu'elle est saine et sauve.

L'ouragan Otis fait des ravages à AcapulcoArrivé mercredi matin classé dans la catégorie 5, l’ouragan Otis a provoqué d’importantes destructions à Acapulco, une ville de près de 780 000 habitants. Selon un nouveau bilan, l'ouragan a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues. Lire la suite ⮕

Les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer après le passage de l'ouragan OtisFace à l'absence d'aide officielle, une quinquagénaire encourage ses voisins à nettoyer eux-mêmes leur maison et à ramasser les décombres laissés par l'ouragan Otis qui a dévasté Acapulco. Les habitants de Puerto Marqués sont privés d'électricité, de communications et manquent d'eau et de vivres. Lire la suite ⮕

Ouragan Otis : 39 morts et 10 disparus à AcapulcoL'ouragan Otis a causé la mort de 39 personnes et a laissé 10 personnes portées disparues à Acapulco. La ville, qui dépend principalement du tourisme, a été gravement touchée avec 80% des hôtels endommagés. Les opérations de reconstruction doivent commencer rapidement. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter les pillages et seuls les produits de première nécessité sont autorisés à être transportés. Lire la suite ⮕