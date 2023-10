Insolite : quand la finale de la Coupe du monde de rugby se déroule... dans les quartiers de Nîmes

"L’Angleterre de Valdegour", les "All Blacks du Mas de Mingue", "L’Irlande de la M D Q"... Les noms peuvent prêter à sourire, mais l'affaire était bien sérieuse sur les terrains. Onze équipes mixtes se sont en effet opposées lors d'une Coupe du monde endiablée, organisée en hommage à celle qui verra l'Afrique du Sud affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi 28 octobre.

Mathieu Roca, en charge de l’organisation mais aussi responsable de l’école de rugby du RCN précisait ainsi : "C’est un super évènement qui permet de redynamiser le travail de mixité et toutes les valeurs véhiculées par ce sport." Les parents et accompagnants, de par leur présence, ont contribué au soutien et à l'encouragement des joueurs, de l’organisation ainsi qu'au bon déroulement de ce tournoi.

