Inquiétude à Rennes face à l'interdiction de location des logements énergivores

Des acteurs de l'immobilier à Rennes s'inquiètent de l'interdiction à venir de location des logements énergivores dans le centre historique, souvent occupés par des étudiants déjà confrontés à une sévère pénurie. Selon un rapport mandaté par la mairie, '71% des logements privés du centre ancien sont des passoires énergétiques qui ne pourront plus être loués d'ici janvier 2034' en l'état actuel, en application de la loi climat. Environ 21.

000 personnes y habitent, dont seulement 14% de propriétaires occupants. Et les dates d'interdiction de location se rapprochent: les bâtiments affichant un Diagnostic de performance énergétique (DPE) classé G seront concernés en 2025, F en 2028 et E en 2034. 'En copropriété, il faut au minimum trois ans pour que des travaux importants soient muris et votés. On est déjà sur des limites par rapport aux logements classés F', s'alarme Céline Rault, qui travaille au sein d'un syndicat de copropriété





