Inondations en Bourgogne : vigilance rouge maintenue dans l'Yonne et la Saône-et-Loire

Si la tendance est à la décrue ce mardi 2 avril au matin en Bourgogne, les départements de l'Yonne et de la Saône-et-Loire sont toujours placés en vigilance rouge face aux niveaux 'exceptionnels' de certaines rivières. La Côte-d'Or vient de repasser en vigilance orange. Les rivières de l'Armançon et de l'Ouche sont surveillées de près par les autorités. La première avait causé d'importantes inondations durant le week-end. La seconde a atteint son pic dans la nuit de lundi à mardi.

Une vingtaine d'interventions de pompiers La métropole de Dijon a installé des passerelles dans les rues de l'île et d'Alger pour permettre aux riverains de sortir de chez eux, rapporte France Bleu Bourgogne. Dans la journée de lundi, il est tombé entre 50 et 55 millimètres d'eau en 24 heure

