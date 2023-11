Une partie du Pas-de-Calais est toujours sous les eaux mercredi 15 novembre depuis maintenant plus d’une semaine. Cinq rivières désormais (la Liane, la Canche, l’Aa, la Lys et l'Hem) sont sorties de leur lit après des pluies diluviennes et ininterrompues. Les habitants du Pas-de-Calais ne sont pas près d’oublier cette semaine. à lire aussi INFOGRAPHIES.

Deux graphiques pour comprendre les pluies record qui se sont abattues sur la France ces dernières semaines À Montreuil-sur-mer, Clotilde, munie de cuissardes et d’une combinaison, retourne récupérer quelques affaires dans sa maison située dans la ville basse. Cette partie de la commune est envahie depuis une semaine par les eaux de la Canche. 'Mardi dernier, on a vu que ça commençait à monter tout doucement, on ne s'est pas trop inquiétés, raconte-t-elle. Mercredi, on rigolait moins et jeudi midi, on avait évacué.' Aujourd'hui, la Montreuilloise ressent 'du découragement, de la fatigue, mais maintenant le plus dur est à venir : tout ce qui est administratif et la reconstruction derrièr

:

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais: pourquoi la décrue semble si lente?Quatre cours d’eau (l’Aa, la Lys-Plaine, la Canche et la Hem) étaient toujours en vigilance orange pour crues lundi, alors que certaines zones du Pas-de-Calais sont touchées par des inondations depuis une semaine.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : comment aider les sinistrés ?Depuis le passage de la tempête Ciaran, les habitations proches des cours d’eau du Pas-de-Calais sont inondées. Dons de vêtements, de meubles, aide au nettoyage… Vous êtes nombreux, de la métropole lilloise à l’Avesnois, à nous écrire pour proposer votre aide. Tour d’horizon, non exhaustif, des initiatives solidaires.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : les précipitations continuentLe Pas-de-Calais a traversé ce lundi un nouvel épisode pluvieux après une accalmie de 48 heures pendant le week-end, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture. Les précipitations, sur des sols déjà saturés, vont monter en intensité jusqu’à mardi, journée qui « pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses », avec « un impact considérable sur les cours d’eau ». On observe encore « une crue importante sur la plaine de la Lys et la Canche, où les débordements conséquents sont localement observés ». La tension perdure également sur l’Aa. La situation reste notamment difficile autour de Saint-Omer et Montreuil. Dans 279 communes du Pas-de-Calais, les établissements scolaires restent fermés jusqu’à mardi 14 novembre, soit 388 établissements concernés. Xavier Bertrand a estimé les dégâts dans la région à « certainement » plusieurs milliards d’euros. Emmanuel et Brigitte Macron sont attendus ce mardi matin, vers 11h30, à Blendecques et Saint-Omer pour rencontrer les secours et les sinistrés.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

SUDOUEST: Alerte aux inondations dans le Pas-de-CalaisLe département du Pas-de-Calais est placé en vigilance jaune pluie inondation, vents violents et vagues-submersion en raison des précipitations intenses et du risque de nouvelles inondations. Les crèches et établissements scolaires seront fermés lundi et mardi.

La source: sudouest | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : nouvelles alertes et soutien d'Emmanuel MacronLe Pas-de-Calais, déjà meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d’inondations dévastatrices, a connu de nouvelles inondations ce mardi après quelques jours d’accalmie. Plusieurs cours d’eau repartent à la hausse. Les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, vont rouvrir progressivement à partir de mercredi. Le président Emmanuel Macron s’est rendu à Saint-Omer puis à Blendecques pour exprimer son soutien aux sinistrés, qui sont plus de 10 000.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »