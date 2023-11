Inondations à Vannes : les chaînes de télévision s'intéressent à l'événement climatique

Des rues de Vannes (Morbihan) se sont retrouvées sous l'eau samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023. Lundi 30 octobre 2023, les chaînes de télévision TF1 et France 2 se sont intéressées aux inondations qui ont frappé la cité des vénètes durant le week-end.

En raison des forts coefficients de marée et des intempéries, l'eau est montée dans une partie du centre-ville vannetais samedi 28 puis dimanche 29 octobre en fin d'après-midi. Des journalistes de TF1 et de France 2 se sont rendus à Vannes pour relater cet événement climatique et échanger avec des commerçants surpris par la rapide montée des eaux.

