Inondation de sang à Venarey-les-Laumes après la crue de l'Armançon

Les habitants de Venarey-les-Laumes, en Côte-d'Or, se sont retrouvés ce mardi 2 avril devant une étrange vision après la crue de l'Armançon, un affluent de l'Yonne placé en vigilance rouge par Vigicrues la veille. En effet, de l'eau remontant des canalisations et qui a inondé les rues de la commune était teintée de rouge à cause du sang qui y était mélé, rapporte France 3 Bourgogne.

"Les personnes les plus proches des bouches d'égout vont avoir du sang dans leurs habitations", s'est émue Marise, une habitante de Venarey-les-Laumes. "Ça va infiltrer les murs... On ne se débarrasse pas de l'odeur du sang comme ça." La présence de ce sang n'a rien à voir avec les poissons qui se trouvaient dans les eaux de la rivière. Elle s'explique par l'abattoir du groupe Bigard situé à l'est de la commune, explique le maire de Venarey-les-Laumes, Patrick Molinoz

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

