Innovation : les lunettes Boarding Ring contre le mal des transports

Après avoir participé à l'émission de M6 'Qui veut être mon associé ?', la jeune pousse installée à Ollioules a rebondi en lançant en début d'année un modèle pour enfants via une campagne de financement participatif, conclue avec plus de 150 % de l'objectif réalisé.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Innovation : la pépinière Cleantech du Technopole de l'Arbois entre dans le top 5 internationalÀ la 4e place mondiale des technopôles dédiés à l'environnement, cette structure d'accompagnement métropolitaine qui vise le trio de tête, va s'agrandir.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Le Ring des supporters : Monaco peut-il vraiment avoir de grandes ambitions ?Les footballeurs parlent aux footballeurs ! « Rothen s’enflamme », le rendez-vous des passionnés du ballon rond revient pour une deuxième saison ! Jérôme Rothen animera des débats enflammés avec sa Dream Team d’anciens joueurs composée d’Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Éric Di Meco, Mathieu Bodmer, Mathieu Valbuena et Jean-Michel Larqué.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

FRANDROID: Test de la Ring Indoor Cam 2e génération : le bon compromis entre sécurité et vie privéeRing renouvelle sa caméra d'intérieur Indoor Cam avec une nouvelle génération, quasi identique à l'ancienne, si ce n'est l'ajout d'un volet de sécurité pour protéger votre vie privée. Voici notre test pour découvrir les quelques améliorations mineures, notamment en termes de mécanisme et de montage.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

LACROIX: Cyclisme: Quintana «vit un rêve» après avoir retrouvé la MovistarLe cycliste colombien Nairo Quintana, sans équipe après sa disqualification pour dopage lors du Tour de France 2022, a dit lundi «vivre un rêve» après avoir retrouvé une place au sein de la formation espagnole Movistar.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕

RFI: Au Sénégal, le choc après l’exhumation puis l’incinération d'une personne supposée homosexuelleLes vidéos d’une dépouille exhumée, sortie d'un cimetière puis brûlée devant une foule le 28 octobre dernier ont choqué au Sénégal. Le défunt, supposément homosexuel, avait été enterré le jour même à Kaolack, ville à 200 kilomètres au sud-est de Dakar.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: OM-OL: après les incidents, Dugarry demande aux groupes de supporteurs de faire 'leur propre ménage'Après les incidents qui ont entraîné le report de l'Olympico, Christophe Dugarry a demandé ce lundi sur RMC aux groupes de supporters d'effectuer 'leur propre ménage' en écartant les personnes à l'origine des troubles.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕