INNOVATION. La 5G pour déployer des lits de réanimation en moins de 24h.

Rouvroy : ils vivent l’enfer depuis l’incendie de la maison voisine en 2020Depuis juin 2020 et l’incendie de la maison voisine à la leur, Maeva et sa famille vivent dans un logement qui porte encore les stigmates du sinistre. Trois ans et demi après les faits, ils estiment n’être «qu’un dommage collatéral». Lire la suite ⮕

Emploi : pour la première fois depuis 2020, le nombre de chômeurs repart à la hausseLe nombre de demandeurs d’emploi sans activité repart à la hausse au troisième trimestre (+0,6 %), une première depuis 2020 selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail. Lire la suite ⮕

Real Madird : Xavi fait le point sur les absents à 24h du ClasicoXavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, a fait le point sur l'état de son infirmerie à 24h du Clasico face au Real Madrid. Lire la suite ⮕

Halle de l’innovation : 8 000 m² dédiés à l’entreprenariat à MontpellierLe bâtiment à 21 millions d’euros, voisin de la gare SNCF Sud de France, a été inauguré le 18 octobre dernier. Il accueillera, à terme, une soixantaine d'entreprises. Lire la suite ⮕

Halle de l'innovation : 'L'émulation de ce lieu nous permet d'avancer'Inaugurée le 18 octobre dernier, la Halle de l'innovation accueille ses premiers locataires. Pour Bipsoin, jeune start-up dans le milieu de la santé, cette installation est une évidence. Lire la suite ⮕

Les Assises du port du futur : les trophées de l’innovation, booster de solutionsLes 13es Assises du port du futur, organisées à Sète jusqu'à vendredi 27 octobre 2023 permettent aux créateurs de solutions technologiques de séduire les industries de portuaires de France. Lire la suite ⮕